ラグジュアリーブランドの店舗が立ち並ぶ都内の繁華街。短丈のデニムジャケットとフレアパンツのセットアップに身を包んで街を闊歩していたのは、木村拓哉（53）と工藤静香（55）の次女・Koki（23）だった。

その隣を歩くのは、グラフィックが施されたオーバーサイズのパーカーに、サイドポケット部分が切り抜かれた特徴的なデニムパンツを着こなした女性。白いキャップを被ってKokiと談笑しながら歩いていたのはKokiの姉・Cocomi（24）だった。

まだ寒さの残る2月のこの日は、Kokiが23歳を迎える誕生日だった。どうやら誕生日祝いも兼ねた”姉妹デート“の日だったようだ。

‘22年にホラー映画『牛首村』で映画初主演を果たしたKoki 。‘24年に公開されたアイスランド制作映画『Tornado』、’25年1月に公開されたアイスランド・イギリス合作映画『TOUCH／タッチ』など海外作品にも出演。昨年は映画『女神降臨』シリーズの2部作で主演を務めた。

芸能プロダクション関係者が明かす。

「映画『女神降臨』シリーズは当初、興行収入最低20億円を目指して作られた大作だったものの、前編の観客動員数は初登場9位で翌週にはランク外。後編に至っては初週からランク外で、Kokiさんにとってはほろ苦い結果となりました。

しかし昨年9月には、イタリアの下着ブランド『Intimissimi（インティミッシミ）』のローカルアンバサダーに就任するなど、モデル業は順調な様子。

昨年は映画告知のために『しゃべくり007』や『ぐるぐるナインティナイン』（ともに日本テレビ系）といったバラエティ番組に出演してトーク力が注目されるなど、今後、活動の軸がどの分野になるのか注目が集まっていますね」

妹の誕生日ということで、姉のCocomiも買い物に同伴。時折、携帯を確認しながらKokiに行き先を示すことも。妹の買い物のガイド役をしていたのだろうか。

彼女たちとすれ違った通行人のなかには、姉妹の醸し出すオーラに思わず振り返る者も。実際に通行人から声を掛けられる場面も見られ、2人は笑顔で応対していた。

「2月14日のバレンタインには、KokiさんはインスタグラムでCocomiさんとの姉妹ツーショットを公開。同じくCocomiさんも同日に自身のインスタに《今年のバレンタインは妹とデート》と綴っていました。誕生日もバレンタインも一緒に過ごすほどですので、姉妹仲はとても良好なようですね」（芸能関係者）

2人の仲睦まじさがオーラにもあらわれていたようだ。