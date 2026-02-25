¡ØÈþST¡Ù¸ø¼°YouTube¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡¡ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¡ÉÈþÍÆ½Ñ¤òÈ¯¿®¡¢À¥¸ÍÄ«¹á¡õ¸åÆ£¿¿´õ¤â½Ð±é¤Ø
¡¡·î´©ÈþÍÆ»ï¡ØÈþST¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÈþST¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤¬2·î23Æü¡Ê·î¡Ë20:00¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÈþST¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÙÈþSTÊÔ½¸Éô°÷¤¬¸ì¤ë¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤Âç¿ÍÈþÍÆ¡×
¡¡·î´©»ï¡ØÈþST¡Ù¤Ï2009Ç¯¤Ë¡ØÈþSTORY¡Ù¤È¤·¤ÆÁÏ´©¤·¤¿ÈþÍÆ»ï¡£2026Ç¯¤ÇÁÏ´©17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ»ï¤Ï»ïÌÌ¡¦web¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢35ºÐ°Ê¹ß～40Âå¡¦50Âå¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ò°ìÁØ¹¤²¡¢¤è¤êÂ¿³ÑÅª¤ÊÈþÍÆ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÈþST¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ÏÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Óºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡ØÈþST¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¡É¥Ýー¥Á¤ÎÃæ¿È¡×¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥¹¥á¤ËÀÜ¤¹¤ëÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°¦ÍÑÉÊ¾Ò²ð¤òÈ¯¿®¡£¤½¤Î¤Û¤«À¥¸ÍÄ«¹á¤ä¸åÆ£¿¿´õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈþST¥â¥Ç¥ë¥º¤â½Ð±éÍ½Äê¡£
¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿2·î23Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡ÛÊ¿¶ÑÇ¯Îð43ºÐ¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬30Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤ÈÂê¤·¡Ö30Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤¢¤ë¤¢¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþSTÊÔ½¸Éô°÷¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë