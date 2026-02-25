·úÊª±¿ÍÑ¤ÎDXÅê»ñÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ®Ä¹Í½Â¬¡ªIMARC Group¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ìÄ´ºº¡×
2026Ç¯2·î23Æü¡¢IMARC Group¤¬ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Ä´ºº¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¼ÂÀÓ¤«¤é2034Ç¯Í½Â¬¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÜÀß±¿ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·»þ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤È¾Ê¥¨¥ÍÂÐ±þ¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ëº£¡¢·úÊª´ÉÍý¤ÎÌò³ä¤¬ÊÝ¼éÃæ¿´¤«¤é·Ð±Ä»Ù±ç¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
IMARC Group¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ìÄ´ºº¡×
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡§928²¯2,200ËüÊÆ¥É¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê2034Ç¯Í½Â¬¡Ë¡§1,724²¯5,200ËüÊÆ¥É¥ëÍ½Â¬´ü´Ö¡§2026Ç¯¡½2034Ç¯
IMARC Group¤Ï¡¢³Æ¶È³¦¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ÜÀß´ÉÍý»Ô¾ì¤ò¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ¼ûÍ×¤òÀ°Íý¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤ÇÀßÈ÷»ØÉ¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¶îÆ°·¿¤Î±¿ÍÑÁü¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿¤ÓÉý¤ÈÀ®Ä¹¥Ú¡¼¥¹
Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¡§7.13%»Ô¾ìÁý²Ã¸«¹þ¤ß¡Ê2025Ç¯¢ª2034Ç¯¡Ë¡§796²¯3,000ËüÊÆ¥É¥ë2034Ç¯µ¬ÌÏ¤ÎÇÜÎ¨¡ÊÂÐ2025Ç¯¡Ë¡§Ìó1.86ÇÜ
2025Ç¯¤«¤é2034Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÌó800²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü¤ÎµÞÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åê»ñ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë°ÂÄêÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¡£
ÃæÄ¹´ü¤Î±¿ÍÑ¥³¥¹¥ÈÀß·×¤ä°ÑÂ÷ÈÏ°Ï¤ÎºÆÄêµÁ¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°Ï¢·È¤Ç¿Ê¤à±¿ÍÑ¹âÅÙ²½
¼çÍ×µ»½ÑÎÎ°è¡§¥»¥ó¥µ¡¼¡¦¼«Æ°²½¡¦¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¦APIÏ¢·È±¿ÍÑÌÜÅª¡§¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨²½¡¦Í½ÃÎÊÝÁ´¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¸úÎ¨¸þ¾å°Õ»×·èÄê´ðÈ×¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¥Ç¡¼¥¿
»ÜÀß´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿±ó³ÖÀ©¸æ¤È¾õÂÖ´Æ»ë¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÈ÷°Û¾ï¤òÁá´ü¸¡ÃÎ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍÈ¯Ää»ß¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹½À®¡£
¸½¾ì´¶³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¡¼¥¿¤òº¬µò¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¡¢±¿ÍÑÉÊ¼Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¸½¾ì²ÝÂê¤ÈÀ©ÅÙÂÐ±þ
¼ûÍ×³ÈÂçÍ×°ø¡§¹âÎð²½¡¦Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡¦¾Ê¥¨¥ÍÍ×ÀÁ½ÅÅÀÎÎ°è¡§¸ø¶¦ÉôÌç¡¦Ì±´ÖÉôÌç¤Î·úÊª±¿ÍÑ¼«Æ°²½´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§¶õ´Ö´ÉÍý¡¦ÀêÍ´ÉÍý¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ù±ç
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß°Ý»ý¤Î¿Í¼ê³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¼«Æ°²½¥Ë¡¼¥º¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÉé²ÙÁý¤¬³°ÉôÀìÌç¥µ¡¼¥Ó¥¹³èÍÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¼é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹Àß·×¤ä´Ä¶ÂÐ±þ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿FM¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥È¹½À®¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¿¥¤¥×¶èÊ¬¡§¼ÒÆâFM¡¦¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°FM¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¶èÊ¬¡§¥·¥ó¥°¥ëFM¡¦¥Ð¥ó¥É¥ëFM¡¦Åý¹çFM
ÃÏ°è¶èÊ¬¡§Kansai/Kinki¡¢ÃæÉô¡¢Kyushu-Okinawa¡¢Tohoku¤Ê¤É¡£
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°FM¤ÎÆâÌõ¤Þ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÑÂ÷¥â¥Ç¥ëÈæ³Ó¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Ï°åÎÅ¡¢À¯ÉÜ¡¢¶µ°é¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µòÅÀÅ¸³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åê»ñ½ç½ø¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹EXPOÅìµþ¤¬2025Ç¯7·î9Æü¤«¤é11Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Î®¤ì¤â¡¢¸½¾ìDX¤Î²ÃÂ®¤ò¼¨¤¹Æ°¤¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢FM¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
·úÊª±¿ÍÑ¤ÎDXÅê»ñÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ®Ä¹Í½Â¬¡ª
IMARC Group¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ìÄ´ºº¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï2034Ç¯¤Ë¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¤«¡©
2034Ç¯¤Ë¤Ï1,724²¯5,200ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. Í½Â¬´ü´Ö¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï²¿%¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯¤«¤é2034Ç¯¤ÎCAGR¤Ï7.13%¤Ç¤¹¡£
Q. 2025Ç¯»þÅÀ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï928²¯2,200ËüÊÆ¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°·¿FM¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ó¥°¥ëFM¡¢¥Ð¥ó¥É¥ëFM¡¢Åý¹çFM¤Î3¶èÊ¬¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ·úÊª±¿ÍÑ¤ÎDXÅê»ñÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ®Ä¹Í½Â¬¡ªIMARC Group¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ô¾ìÄ´ºº¡× appeared first on Dtimes.