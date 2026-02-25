「場所によっては諦めてた…」段差があっても取り付けられる丈夫な100均棚

パイプを突っ張らせて取り付けるタイプの棚は、空いたスペースを有効活用できて便利ですよね。でも、場所によって段差が合ったりすると取り付けられないことも…。そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーの『つっぱり棚（30cmー45cm）』です！段差があっても取り付けられるので、場所を問わず設置できますよ！

商品情報

商品名：つっぱり棚（30cmー45cm）

価格：￥330（税込）

耐荷重（約）：18kg（30cm時）〜15kg（45cm時）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131986242

段差がある場所でも取り付けられる！ダイソーの『つっぱり棚（30cmー45cm）』

つっぱり棒や専用の収納グッズが充実しているダイソー。お部屋の空いたスペースを有効活用できるので、筆者も愛用しています。

そんなダイソーで、より便利に使えるアイテムを発見！『つっぱり棚（30cmー45cm）』が気になって購入してみました。

その名の通り、設置場所に合わせて調整できる、つっぱりタイプの棚です。価格は330円（税込）と、そこまで高くないのもありがたいです。

この手のアイテムは、段差がある場所だと取り付けられないことがありますよね。

その点このつっぱり棚は、段差があっても取り付けできるため、場所を問わず設置できるのが特徴です！

まずは取り付け調整ダイヤルを「伸びる」の方向に回し、取り付け調整ダイヤルが動くことを確認し、スタート線に合わせます。

そして、ロックネジを軽く取り付けておきます。

調整パイプを引き出して、設置場所に床と平行になるように押し当てます。引き出した調整パイプを固定したまま、一旦設置場所より外します。

ロックネジを根元までしっかり締め込み、調整パイプを固定させます。穴あけタイプなのでネジ穴はなく、ネジを強く締めることで調整パイプに穴をあけ、固定するという仕組みです。

再度、設置場所にセットして、取り付け調整ダイヤルを「伸びる」の方向に回し、調整パイプを突っ張らせて取り付けます。その際、圧着力を均等にさせるために、取り付け調整ダイヤルは均等に回すのがポイントです。

耐荷重が高めだから使い勝手が良い！

試しに書類をまとめている重たいファイルボックスを入れても、落下することなく問題なく使用できました！

がっちり固定されており、重いものを乗せてもびくともしません。

ただし、耐荷重は18kg（30cm時）〜15kg（45cm時）となっているので、それより重いものを乗せないようにだけ注意が必要です。

今回はダイソーの『つっぱり棚（30cmー45cm）』をご紹介しました。

330円にしてはつくりがしっかりしていて、かなり頼りがいのあるアイテムだと思いました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。