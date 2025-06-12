ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Æ¬¿¿¤ÃÇò¡×¡¡¥²¡¼¥à¤ÇÂ°ú¤ÃÄ¥¤ê¡Ö²ø¤·¤¤¤Î¤Ï¥ª¥ì¤Ã¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡×(²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ñ¥¤7Ê¬¤Î1¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ½é¤Î¡Ö¼ê²¡¤··Ú¥È¥é¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê±¿Å¾¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¡Ö¥É¥Ü¥ó¤·¤ê¤È¤ê¡×¤ÇÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡£
4¿Í1ÁÈ¤Ç42¥Þ¥¹¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¤·¤ê¤È¤ê¤ÇÊ¸»ú¤òËä¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Öº£Æü½é¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï1ÁÈÌÜ¡¢2ÁÈÌÜ¤ÎÎ¾Êý¤Ë»²²Ã¡£1ÁÈÌÜ¤Ç25Ê¸»ú¤òËä¤á¡¢»Ä¤ê17Ê¸»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÁÈÌÜ¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Þ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¹¼±ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áNG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥É¥é¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È½ñ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÃÇÇ°¡£·ë¶É1¤Ä¤â½ñ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´ÖÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢»³Æâ·ò»Ê¤â¡Ö¥¥à¥¿¥¯¥Õ¥ê¡¼¥º¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÏºÂ¤ê¹þ¤ß¡ÖËÜÅö¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©²¾ÌÌ¤À¤è¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¼Ô¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²Ú´Ý¤Ë¡Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¥Ð¥È¥óÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Æ¬¿¿¤ÃÇò¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤ÇÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Ë¤â¡¢Á°¤Ë¡Ö¤³¤Þ¤É¤ê¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¡Ö¤³¤Þ¤É¤ê¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÀ®¸ù¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë1Ì¾¤À¤±Àø¤à¡È¥¹¥Ñ¥¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢ÌÚÂ¼¼«¿È¤â¡Ö¤³¤Î¤·¤ê¤È¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ø¤·¤¤¤Î¤Ï¥ª¥ì¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£