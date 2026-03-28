名作ばかりの『日曜劇場』1956年にスタートし、現存するドラマ枠の中で最も長い歴史をもつＴＢＳの『日曜劇場』。毎週日曜日の夜９時から放送されているこの枠からは、最高視聴率40％を超えるような国民的ドラマが数多く生まれてきた。現在放送中の『リブート』も初回視聴率13.3％を記録するなど、テレビの凋落が叫ばれる今なお健闘を続けている。今回、FRIDAYはテレビプロデューサーの鎮目(しずめ)博道氏、テレビコラムニストの桧