女優の山口智子（61）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。俳優の木村拓哉（53）のエピソードを披露した。1996年フジテレビドラマ「ロングバケーション」と木村とW主演を務めた山口。以来、共演はなかったが、2018年のテレビ朝日ドラマ「BG〜身辺警護人〜」で約22年ぶりに共演した。久々の再会を振り返り「めちゃくちゃ座長っていう頼もしさがすごくあった」とコメント。「撮影がすごく寒い時期だった