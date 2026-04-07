4月7日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新。蕎麦屋を訪れた様子をアップしたが、その動画内での食事マナーが波紋を広げている。木村は、『【木村探歩！】吉祥寺の隠れ家「そば屋」で木村拓哉と太田光が親友同士の日常を話す』と題し、親交の深い爆笑問題・太田光とのコラボ動画をアップした。「太田さんとのコラボ動画は、2週間前から複数回アップされていて、今回は吉祥寺の蕎麦屋さんが舞台となりました。隠れ家的な