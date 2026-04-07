4月4日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新し、東京・吉祥寺にあるそば店を訪れる動画を投稿した。店の料理に舌鼓を打った木村だったが、動画内での“食事シーン”に厳しい目が注がれている。今回の動画は、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光とともに吉祥寺を散策し、ダイニングバーのようなおしゃれなそば店で食事する内容だった。2人は前菜やコロッケ、店自慢の十割そばを堪能したのだが……。「木村さんは卵とろろそ