【モデルプレス＝2026/03/30】KEY TO LITの猪狩蒼弥が、3月30日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。先輩・木村拓哉とのエピソードを語った。【写真】木村拓哉主演「教場」舞台挨拶、STARTOアイドル・人気俳優ら豪華集結◆猪狩蒼弥、木村拓哉からのムチャブリ明かすこの日の放送では、4月から木曜日の新レギュラーメンバーを務めることとなったKEY TO LITの岩崎大昇（※「崎