「かわいすぎる新喜劇女優」として人気を集めている吉本新喜劇の小寺真理さんの1st写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（A4判128ページ、税込み3850円、KADOKAWA）が2月28日、リリースされます。小寺さんは、吉本新喜劇金の卵7個目オーディションに合格。吉本新喜劇きっての美脚を誇るコメディエンヌとして活動しています。



【写真】新喜劇のマドンナ小寺真理さん

写真集は、活動拠点・大阪でのおなじみのある姿から、東京で撮影したデート風グラビアで見せるおちゃめな素顔までを収めた1冊となる。公開された先行カットでは、初挑戦となるランジェリーグラビアを披露。ホテルの一室で、しっとりとした大人の表情を見せつけています。



撮影2カ月前から食事管理とトレーニングによるボディメイクを始め、定評のある美脚にさらに磨きをかけ、“小寺史上最高”とも言える美ボディに到達しました。引き締まったウエストラインやヒップラインなど、鍛え上げられた肉体を惜しげもなく露出。このほか写真集では、キュートな表情と合わせ、こてまりちゃんを360度楽しめるカットも満載です。



【小寺真理さんプロフィル】

こてら・まり 1991年8月31日生まれ 大阪府高槻市出身 身長/体重：161cm /47kg 血液型：A型 趣味：読書 特技：萌え声/メイド