ロックバンド、LUNA SEAのボーカル、河村隆一が23日までに自身の公式サイトを更新。ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを受け、声明を発表した。

公式サイトを通じ「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」などと声明を発表した。

河村はLUNA SEAの活動に加え、ソロアーティストとしても活動を続けている。真矢さんが亡くなった2日後の19日には千葉県柏市でソロライブを行っていた。このライブは「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025−2026 Phase.04」と題し、ノーマイク、1個のスピーカーで教会をめぐるコンセプトだった。

X（旧ツイッター）では「河村隆一さんが訃報の2日後にソロライブをしていたという事実を知り胸が痛すぎる」「真矢がなくなった2日後に河村隆一がソロライブやってたと聞いてただただ涙が流れてくる……」などと書き込まれていた。

真矢さんは、20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、25年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演したが、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。復帰に向けて療養を重ねていた。