ロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さん（本名・山田真矢）が2026年2月17日午後6時16分に永眠した。56歳だった。23日未明、メンバー4人が公式サイトで公表した。すでに葬儀は近親者のみで営まれた。昨年11月に開催された主催フェス「LUNATIC FEST. 2025」（通称・ルナフェス）では、自らの言葉で未来への希望を語っていたばかりだった。それだけに、あまりにも早い旅立ちだった。 【画像】「30年ずっと…」ファ