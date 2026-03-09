LUNA SEA¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ÖLUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-¡×¿¶ÂØ¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£Æ±¸ø±é¤ò¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¿¿Ìð ¸¥²Ö¼° ¡ÁEternal MeLoDy¡Á¡ÙLUNA SEA¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸¥²Ö¤¹¤ëÍÍ»ÒÆ±¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤«¤éµÞ¤­¤çÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï6600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÊÌÅÓ¡¢ÇÛ¿®¼ê¿ôÎÁ¤¢¤ê¡£3