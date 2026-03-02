ロックバンド「LUNASEA」のギタリスト、SUGIZO（56）が先月17日に死去したドラムスの真矢さん（享年56）を「本当に天才だった」としのんだ。1日深夜、パーソナリティーを務めるFmyokohama「Rebellmusik」に出演。訃報が発表された先月23日、インスタグラムに「本当に、本当に寂しい」と記したのに続き、初めて自身の口から悲痛な思いを語った。高校の同級生だった40年来の親友との別れに「なぜ今、なぜこんなに早く神様は