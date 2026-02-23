4月10日に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』の主題歌が、MISIAの楽曲「ラストダンスあなたと」に決定。あわせて、楽曲入りの新予告とメインビジュアルが公開された。

コミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1,100回を超える、原作者・青山剛昌による『名探偵コナン』シリーズ。2025年公開の劇場版第28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146.6億円を記録し、シリーズ3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1,000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。

今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し……。

映画で主題歌を担当するのは約5年ぶりとなるMISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」は、初タッグを組む『名探偵コナン』に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲。MISIAは今回のオファーについて、「主題歌を歌わせていただくことになり、とても嬉しく感じています。今回は『風の女神』と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました」と明かし、「『ラストダンスあなたと』には、“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです」と想いを語っている。

あわせて公開された新予告の冒頭では、「研二。お前はあの時、なんて言おうとしてたんだ」と、爆弾の解体中に殉職した弟・研二の命日に想いを巡らせる千速の姿が。また、映像では高度な運転アシスト機能を搭載した白バイ“エンジェル”がお披露目されており、横浜の街で物語が動き出すと、2年前に起きた不可解なバイク事故と、突如現れた謎の黒いバイク“ルシファー”との関係が示唆されている。後半、疾走感あふれる主題歌「ラストダンスあなたと」が流れ出すと、千速がルシファーをハイスピードで猛追し、「風の女神」と「黒き堕天使」による激しい攻防が加速。至近距離で車体をぶつけ合い、千速は「決着をつけようじゃないか」と執念の走りを見せ、バイクアクションが捉えられている。さらには、少年探偵団が危険にさらされ、蘭までもが連れ去られる怒涛の展開が予告映像で明らかに。そして千速のバイクには爆弾が仕掛けられており……。千速の脳裏に浮かぶ研二の姿。一体、研二は千速に何を伝えようとしていたのか。映像では、先日発表されたゲスト声優の横浜流星と畑芽育の声も確認できる。

メインビジュアルでは、青空が広がる横浜を背に、力強い眼差しでこちらを見据えるコナンと、白バイとともに凛と佇む千速の姿が。その後ろに、緊迫した面持ちを見せる重悟や、激しい攻防戦の一端を垣間見せる世良、さらには蘭や小五郎、少年探偵団などお馴染みのメンバーが集結。そして、儚さを帯びた表情を浮かべる萩原研二と松田陣平の姿も描かれている。

■MISIA（主題歌）コメント劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌「ラストダンスあなたと」を歌わせていただくことになり、とても嬉しく感じています。長年、多くの方々に愛され続けている「名探偵コナン」。登場するキャラクター一人ひとりが深く愛されていることも、この作品の大きな魅力なのだと思います。今回は「風の女神」と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。「ラストダンスあなたと」には、“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです。ぜひ劇場の迫力あるスクリーンで体感してください。そして現在、全国ツアーの真っ最中となりますが、この歌を直接皆さまにお届けできる日を心待ちにしています。

MISIA

■近藤秀峰・吉田剛志・岡田悠平（プロデューサー）コメント劇場版で初めて物語の中心に立つ“風の女神”萩原千速。美しさと力強さを併せ持つ彼女を象徴する楽曲に したい--その思いから、日本を代表する“歌の女神”である MISIA さんに主題歌をお願いしました。 一度聴いたら耳から離れないキャッチーな歌詞とメロディ。情報解禁前にもかかわらず、思わず口ずさみそ うになり、こっそり我慢するのに苦労したほどです。今回ようやく予告編で楽曲を解禁でき、ほっと胸を撫で 下ろしています。MISIA さんの圧倒的な歌声が映画館いっぱいに響き渡る瞬間を、皆さんと一緒に迎えら れることを今から楽しみにしております。（文＝リアルサウンド編集部）