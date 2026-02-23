この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「ホワイトチョコレシピ」と題した動画を公開しました。炊飯器を活用し、オーブンを使わずにホワイトチョコとオレオを使った濃厚なケーキを作る方法を紹介しています。



動画では、まず炊飯器の釜にホワイトチョコレート2枚とバターを直接割り入れる驚きの工程から始まります。「10分保温」することで、湯煎の手間なく材料を溶かすことができるというアイデアが光ります。溶けたチョコとバターに、常温に戻した牛乳と卵を加えて混ぜ合わせ、ホットケーキミックスを投入。粉っぽさがなくなるまで混ぜたら、仕上げにオレオを5枚、生地の上に大胆に乗せます。



「通常炊飯」のスイッチを押し、炊き上がりの合図を待ちます。蓋を開けると、ふっくらと膨らんだ黄色い生地にオレオが埋め込まれた、食欲をそそる見た目のケーキが登場。箸や竹串を刺して生の生地がついてこないことを確認し、釜から取り出します。



切り分けた断面は、ホワイトチョコが練り込まれたしっとりとした生地と、オレオのザクザク感が絶妙なコントラストを生み出しています。特別な道具を使わず、炊飯器一つで完結するこのレシピは、洗い物も少なく、お菓子作り初心者にも嬉しい内容です。



手軽に作れるリッチな味わいのホワイトチョコケーキ。休日のおやつや、急な来客へのおもてなしに試してみてはいかがでしょうか。



【ホワイトチョコケーキレシピ】

［材料］

・ホワイトチョコレート 2枚

・バター 40g

・牛乳 100ml（常温に戻す）

・卵 2個（常温に戻す）

・ホットケーキミックス 150g

・オレオクッキー 5枚



［作り方］

1. 炊飯器の釜にホワイトチョコレート2枚とバター40gを入れる。

2. 炊飯器の保温機能で10分保温する。

3. チョコとバターが溶けたら、ゴムベラでよく混ぜ合わせる。

4. 常温に戻した牛乳100mlを加えて混ぜる。

5. 常温に戻した卵2個を割り入れ、さらに混ぜ合わせる。

6. ホットケーキミックス150gを加え、粉気がなくなるまで混ぜる。

7. 生地の上にオレオクッキー5枚を均等に乗せる。

8. 炊飯器の「通常炊飯」モードで加熱する。

9. 炊飯終了後、箸などを刺して生の生地がついてこなければ完成。少し冷ましてから釜から取り出し、切り分ける。