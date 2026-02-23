脳科学者・茂木健一郎が危惧する「五輪閉幕と開戦のサイクル」
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「『オリンピック』が終わって、『戦争』が始まる？」と題した動画を公開した。パリ五輪の閉幕と時を同じくして緊迫度を増す世界情勢に触れ、平和の祭典の裏で戦争の影が忍び寄る現状に強い懸念を示している。
動画冒頭、茂木氏はパリ五輪が閉幕し、次回のミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪へバトンが渡されたことに言及。その上で、「オリンピックが終わって戦争が始まる」という不穏なパターンについて語り始めた。茂木氏は「ちょうど4年前、北京オリンピックが終わってロシアがウクライナに侵攻した」と過去の事例を指摘。そして現在、イラン周辺のペルシャ湾にアメリカ艦隊が集結している状況を挙げ、「イランを攻撃するのではないかという憶測が出ている」と、新たな紛争の火種に対する警戒感を露わにした。
茂木氏は、五輪期間中は休戦するという古代ギリシャの習わしに触れつつ、現代においてもスポーツが持つ平和への可能性を強調。特に、女子フィギュアスケートなどの競技で見られる、国籍を超えてライバル同士が健闘を称え合う姿に感銘を受けたと語った。アメリカのメディアが選手間の友情を肯定的に報じた例を挙げ、「競い合うが、終われば祝福し合う文化」こそが、人間社会に必要な姿勢であると説いた。
茂木氏は、気候変動や人工知能など人類共通の課題が山積する中で、戦争をしている場合ではないと主張。「オリンピックの文化を広げていきたい」と述べ、競争を認めつつも互いを尊重し合う精神が、争いを防ぐ鍵になるとの考えで動画を締めくくった。
