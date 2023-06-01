¥Ð¥ë¥»¥í¥Êvs¥ì¥Ð¥ó¥Æ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.22 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá](¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦)
¢¨24:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF 2 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í
DF 18 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
DF 23 ¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç
DF 24 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
MF 10 ¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë
MF 11 ¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã
MF 20 ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â
MF 21 ¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°
MF 22 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë
FW 9 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥
¹µ¤¨
GK 25 ¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼
GK 31 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ø¥ó
DF 3 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç
DF 4 ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û
DF 5 ¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·
MF 8 ¥Ú¥É¥ê
MF 16 ¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 17 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹
FW 14 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É
FW 19 ¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥É¥°¥¸
´ÆÆÄ
¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯
[¥ì¥Ð¥ó¥Æ]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó
DF 3 ¥¢¥é¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥È¥¥¡¼¥í
DF 4 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ
DF 20 ¥ª¥ê¥ª¥ë¡¦¥ì¥¤
DF 22 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥È¥ê¥¢¥ó
DF 23 ¥Þ¥Ì¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
MF 8 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£
MF 17 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
MF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹
MF 26 Kareem Tunde
FW 9 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥í¥á¥í
¹µ¤¨
GK 1 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹
DF 2 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥â¥ì¥Î
DF 6 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥ó¥Ô¥ó
DF 29 Nacho Pérez
MF 12 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Ù¥ó¥»¥É¡¼¥ë
MF 14 ¥æ¡¼¥´¡¦¥é¥°¥Ù
FW 11 ¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹
FW 18 ¥¤¥±¥ë¡¦¥í¥µ¥À
FW 19 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô
FW 21 ¥¨¥¿¡¦¥¨¥è¥ó¥°
FW 27 Paco Cortés
FW 55 T. Abed
´ÆÆÄ
Luís Manuel Ferreira de Castro
¢¨24:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF 2 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í
DF 18 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
DF 23 ¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç
DF 24 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
MF 10 ¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë
MF 11 ¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã
MF 20 ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â
MF 21 ¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°
MF 22 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë
FW 9 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥
GK 25 ¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼
GK 31 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ø¥ó
DF 3 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç
DF 4 ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û
DF 5 ¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·
MF 8 ¥Ú¥É¥ê
MF 16 ¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 17 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹
FW 14 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É
FW 19 ¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥É¥°¥¸
´ÆÆÄ
¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯
[¥ì¥Ð¥ó¥Æ]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó
DF 3 ¥¢¥é¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥È¥¥¡¼¥í
DF 4 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ
DF 20 ¥ª¥ê¥ª¥ë¡¦¥ì¥¤
DF 22 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥È¥ê¥¢¥ó
DF 23 ¥Þ¥Ì¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
MF 8 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£
MF 17 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
MF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹
MF 26 Kareem Tunde
FW 9 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥í¥á¥í
¹µ¤¨
GK 1 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹
DF 2 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥â¥ì¥Î
DF 6 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥ó¥Ô¥ó
DF 29 Nacho Pérez
MF 12 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Ù¥ó¥»¥É¡¼¥ë
MF 14 ¥æ¡¼¥´¡¦¥é¥°¥Ù
FW 11 ¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹
FW 18 ¥¤¥±¥ë¡¦¥í¥µ¥À
FW 19 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô
FW 21 ¥¨¥¿¡¦¥¨¥è¥ó¥°
FW 27 Paco Cortés
FW 55 T. Abed
´ÆÆÄ
Luís Manuel Ferreira de Castro
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹