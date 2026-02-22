ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のボブスレー男子4人乗りで衝撃的な転倒劇が起きた。オーストリアチームのそりが横転。競技が一時中断した。同国のメディアが詳細を伝えている。

ボブスレーでの横転事故を伝えたのは、オーストリア大衆紙「クローネン・ツァイトゥング」だ。「ボブスレーで激しい転倒：マントルバウアー、トレヴィーゾの病院に搬送」の見出しで詳報した。

記事では「男子4人乗りの2回目に衝撃的なことが起きた」と報じた。4人が乗ったそりが転倒し、パイロットのヤコプ・マントルバウアーが病院に搬送されたという。

さらに「ゴール直前のカーブでそりが停止し3選手が脱出。パイロットのマントルバウアーだけが中に残っていた。彼はコースにとどまったまま長時間にわたって処置を受け、オーストリア五輪チームの医師も駆け付けた」と伝えた。

マントルバウアーは意識はあり、腕や頭を動かすこともできていたという。一方で「背中の痛みを訴えており、コルティナの病院に搬送され、精密検査を受けた」という。チームメイト3選手もゴールエリアで医師の診察を受けた。

また同国の五輪委員会は、マントルバウアーは第5、6頸椎の椎間板ヘルニアの検査のため、病院に移送され、経過観察中と発表したという。



