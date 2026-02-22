今日22日、熊本県八代市や甲佐町では最高気温が25℃以上と、沖縄県以外で今年初の夏日になりました。熊本県八代市や甲佐町の最高気温は2月1位の記録となっています。

沖縄県以外で今年初の夏日(最高気温25℃以上)

今日22日は、日本列島には季節先取りの暖かい空気が流れ込み、気温がグングン上がっています。熊本県八代市では最高気温25.8℃、熊本県甲佐町では25.5℃を観測し、沖縄県以外で、今年初の夏日(最高気温25℃以上)になりました。いずれも2月の1位の記録を更新しています。





また、熊本県八代市や甲佐町で、2月に夏日になるのは2004年以来22年ぶりのことです。急な暑さで体調を崩さないよう、お気をつけください。

熱中症を引き起こす条件

熱中症は、誰でも発症するおそれがあり、引き起こす条件は、大きく3つ挙げられます。



1つめは「環境による条件」です。その日の気温が高いだけでなく、急に暑くなった日や、熱波の襲来も危険です。また、湿度が高い、風が弱い、日差しが強いといった気象条件も、熱中症を引き起こします。締め切った室内や、エアコンがない所といった環境も、熱中症には特に注意が必要です。



2つめは「体による条件」です。高齢者や乳幼児、体に障害がある方は、周りの方が特に気をつけてあげてください。肥満や持病(糖尿病、心臓病、精神疾患など)のある方も、熱中症にかかるリスクが高まります。低栄養状態、脱水状態の方は、体にこもった熱を、効率良く体の外へ逃がせなくなるおそれがあります。二日酔いや寝不足などの体調不良でも、熱中症にかかりやすくなってしまいますので、ご注意ください。



3つめは「行動による条件」です。激しい運動をしたり、慣れない運動をしたりすると、体内で熱が発生しますが、その熱が体の中にこもったままだと、熱中症にかかりやすくなります。長い時間の屋外作業や、水分補給がしにくい状況も、熱中症を引き起こす原因になりますので、十分お気を付けください。