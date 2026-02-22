プレミアリーグ 25/26の第27節 マンチェスター・シティーとニューカッスルの試合が、2月22日05:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、ニコ・オライリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。マンチェスター・シティーのオマル・マルムーシュ（FW）のアシストからニコ・オライリー（MF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

しかし、22分ニューカッスルが同点に追いつく。ジェイコブ・ラムジー（MF）のアシストからルイス・ホール（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、27分マンチェスター・シティーが逆転。アーリング・ハーランド（FW）のアシストからニコ・オライリー（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。マンチェスター・シティーが2-1で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは41分にルベンディアス（DF）、50分にベルナルド・シルバ（MF）に、またニューカッスルは9分にダン・バーン（DF）、48分にジョゼフ・ウィロック（MF）、62分にハーベイ・バーンズ（FW）、65分にキーラン・トリッピアー（DF）、89分にジョエリントン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 07:00:20 更新