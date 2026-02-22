米国でも広まる坂本花織の“魅力”　現地放送局が惜別の声「リンク外でも明るさを放つ」「レガシーは揺るがない」【冬季五輪】

スケーティングのクオリティに加え、喜怒哀楽に富んだ坂本は人の心を動かす力を持っている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで日本の坂本花織は団体、女子シングルでそれぞれ銀メダルを獲得した。アメリカのアリサ・リウ、日本の中井亜美とともに表彰台に登ったシングルでは、頂点に届かなかった悔しさから涙も見せていた。

オリンピックの金メダルこそ手に出来なかったものの、今大会を含めた氷上のパフォーマンスや、トップスケーターとしての足跡に、世界中から称賛の声が送られている。米放送局『NBC』ではミラノ・コルティナ五輪フィギュア競技全日程終了後、公式サイト上で坂本の特集記事を掲載。今大会までの競技人生を振り返りながら、そのキャリアを労うメッセージを綴っている。

同メディアは坂本に対し、「フィギュアの世界で言うところの“トータルパッケージ”を備えている。息をのむスピードで氷上を駆け抜け、高く跳び、美しくスピンし、豊かな表現力で観客を魅了する。力強さと優雅さを兼ね備え、エッジワークも抜群だ」とスキルを称えており、さらに、「彼女は競技界で非常に人気があり、親しみやすく表情豊かで、氷上でもリンク外でも明るさを放つ存在だ」と評している。

その上で、「昨年の世界選手権でも、その人柄がよく表れていた。リウに4連覇を阻まれた直後、満面の笑みで新王者に歩み寄り、抱擁を交わした」と回想。その若きライバルと今大会でも鎬を削り、惜しくも及ばなかったものの、同メディアは、「サカモトは4つの五輪メダルを手にした。金メダルがなくともそのレガシーは揺るがない」と賛辞を惜しまない。