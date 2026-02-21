バイクの車体のメンテナンスの重要性は多くの人の知るところですが、ヘルメット、グローブなどのメンテナンスも同じくらい欠かせないものです。

本記事では、ヘルメット、グローブなど4つのアイテムについてメンテナンス方法と注意点などを解説していきます。

ヘルメットのメンテナンスについて

ヘルメットのメンテナンスは主に「外装」、「内装」、「シールド」の3つのパーツに分けておこないましょう。

外装は砂利など混じった泥が乾燥してこびりついていると、せっかくの外装デザインをキズつけるおそれがあるので、やわらかい布などに水を含ませでやさしく拭きあげます。汚れがひどい場合は、台所用洗剤などを少し薄めて拭き取るとよいでしょう。

脱着可能なタイプの内装は、取り外して中性洗剤やシャンプーなどを洗面器などに入れて軽く洗い、すすぎましょう。内装は直射日光が当たらず、陰干しでもない天日で素早く乾かすと生乾きのような嫌な匂いは発生しないでしょう。

シールドのメンテナンスは、外装と基本的に同じやり方でOKです。

バイク走行中に飛来した虫の死骸などがこびり付いて取れないなど、汚れがひどい場合は、シールドを外し、ぬるま湯をためた洗面器などに入れてスポンジなどでやさしく洗いましょう。洗った後は水ですすぎ、やわらかい布で拭き上げます。

拭き上げには、シールドにキズが付かないようなキメの細かい素材の布を使うとキズが付きません。拭き上げた後は、メガネの曇り止め液などを塗るか、バイクシールド専用の曇り止めスプレーなどを吹きつけると良いでしょう。

グローブのメンテナンス方法とは

グローブは素材ごとに洗い方が違いますが、ここでは天然革グローブと化繊素材などのメッシュグローブに分けて解説します。

天然革グローブは正しい手順を踏めば水につけて洗うことが可能です。ただし、専用の洗剤を必ず使用してください。レザーウェア専用洗剤などでの手洗いがおすすめです。手洗い・すすぎの後はグローブをしぼらずに、そのまま手にはめて、乾いたタオルなどをポンポンと当てて水分を取り、陰干ししましょう。

天然革グローブをレザーウェア専用洗剤で洗うとある程度やわらかくなりますが、完全に乾く前にミンクオイルなどを適量塗りこむと、さらにしなやかに操作できるグローブに仕上がるのでオススメです。

もし中性洗剤で洗い、干すとカラカラに固く縮む、伸縮性、保湿がなくなるなど、天然革グローブの性能を失うので、注意しましょう。

メッシュグローブなどは、中性洗剤を使い、手洗いor洗濯機（ネットに入れる）で洗う・すすぐ・脱水後日陰で干すでOKです。

ウェアのメンテナンス方法について

ウェアは素材ごとに手洗い・ドライクリーニング不可・乾燥機不可などのマークで洗濯方法が表示されていますので、よく確認してください。洗剤は通常の中性洗剤でもOKですが、「エマール」などのおしゃれ着洗剤が形くずれしにくく、おすすめです。

汗・排気ガスなどで汚れている部分を重点的にもみ洗い・すすぎをくり返し、汚れが落ちたらすすぎ洗いをしましょう。この時、洗剤の香りをウェアに残したい人は、すすぎをゆるめにすることもオススメです。

すすぎを終えたら、ウェアはできるだけしぼらずそのままハンガーなどに吊るして必ず陰干ししてください。自然乾燥なので、乾くまでに時間がかかりますが、天候をみてウェアのメンテナンスをしましょう。

ブーツのメンテナンスについて

ブーツは次の手順でメンテナンスしましょう。

汚れを落とす

泥汚れなどは、歯ブラシなどで汚れを落としましょう。落としきれない汚れには、水を含ませた歯ブラシで汚れを取りましょう。汚れが落ちたら、固くしぼったタオルなどでしっかり拭き取ります。

乾かす

直射日光をさけ、日陰干ししてください。日光が当たると、皮などがひび割れを起こし劣化します。

クリームなどを塗る

ブーツを買ったときのコンディションに戻すor新品以上の艶・防水性を出すためにメンテナンスの仕上げとしてクリームなどでブーツの栄養補給をしましょう。

メンテナンス後は、しわ・カビ防止のためブーツ内部に新聞紙などを丸めて詰め込み、風通しの良い場所に保管しましょう。

グローブ・ブーツともに梅雨時期などはカビることがあるので、定期的にアイテムをチェックし、カビがあればサッと拭き取り、除湿器などで湿度対策した部屋などへ保管場所を移しましょう。

まとめ

本記事では、バイクに乗るうえでライダーが必須の4つのアイテム別にメンテナンス方法・注意点などについて解説しました。

バイクの車体をベストな機関コンディションで乗ることはもちろん大事ですが、万が一のためにライダーを事故・ケガなどから守ってくれるヘルメットなどのメンテナンスもおこない、次回のライディングに備えることも大事です。

しっかりとメンテナンスしたバイクアイテムはプロテクション機能だけでなく、愛着もわいてくるので、バイク同様にメンテナンスをしてあげましょう。