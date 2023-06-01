¤Ò¤¸¤¤Î¿Íµ¤ÍÎÉ÷ÉûºÚ¡ªÄ²¤¬À°¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø²ê¤Ò¤¸¤¤Î¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥à¥ì¥Ä¡Ù
¤Ò¤¸¤¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¤È¤ì¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤ëÊØÍø¤Ê¿©ºà¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥«¥Õ¥§¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Íñ¤Ë¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÉ÷Ì£¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿§¤â¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¡ª¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÂç¤ÌÜ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
²ê¤Ò¤¸¤¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦¥Ò¥ó¥È
¤â¤É¤·Êý
¿å¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¿å¤Ë10 Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¤Æ¤â¤É¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤É¤·¤¿¤¢¤È¤ËÇ®Åò¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢ÆÃÍ¤ÎÀ¸½¤µ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸ÊýË¡
¤â¤É¤·¤¿²ê¤Ò¤¸¤¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç3¡Á4 Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£Åò¤ò¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ê²ê¤Ò¤¸¤¡Ò´¥Áç¡Ó15ɡ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®¤µ¤¸2¡Ë¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¤³¤Ê¤·¥Ò¥ó¥È
¥µ¥é¥À¤ä¤¢¤¨¤â¤Î¤Ê¤ÉÀ¸¤Ç»È¤¦¤Û¤«¡¢¼Ñ¤â¤Î¤äßÖ¤á¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¡£
¢¨¤â¤É¤·¤¿¤Ò¤¸¤¤Î½ÅÎÌ¤Ï¡¢¤â¤È¤Î£·ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø²ê¤Ò¤¸¤¤Î¥«¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥à¥ì¥Ä¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
²ê¤Ò¤¸¤¡Ê´¥Áç¡Ë¡Ä¡Ä5ɡ
Íñ¡Ä¡Ä4¸Ä
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¡Ä1¸Ä¡ÊÌó150ɡ¡Ë
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¡Ä1/4¸Ä¡ÊÌó80ɡ¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó100ɡ¡Ë
¥¦¥¤¥ó¥Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ä¡Ä3ËÜ
¡ÒA¡Ó
Ê´¥Á¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸£²
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¥«¥ì¡¼Ê´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë
¤Ò¤¸¤¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤Ë10Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¤Æ¤â¤É¤·¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ÆÇ®Åò¤ò¤«¤±¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÀö¤Ã¤ÆÈé¤´¤È¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W)¤Ç3¡Á4Ê¬¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÈé¤ò¤à¤¡¢6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢²£¤ËÉý7Ð¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÏÉý1.5Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢£Á¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¡Ê2¡Ë
Ä¾·Â20Ñ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ3Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò²Ã¤¨¤Æ1Ê¬30ÉÃ¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£¤Ò¤¸¤¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ê3¡Ë
(1)¤ÎÍñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ºÚÈ¤¤ÇÂç¤¤¯º®¤¼¤ë¡£Íñ¤Î³°Â¦¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢5¡Á6Ê¬¾Æ¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Õ¤¿¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢ºÆ¤Ó¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ3Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£
POINT
Àè¤Ë¶Ì¤Í¤®¤ò¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¤Ò¤¸¤¤ò²Ã¤¨¤Æ¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2026Ç¯2·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£½ñÀÒ¡¢»¨»ï¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¡Øµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥É¥ê¥¢¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£