¡ÖËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¡È¸Î¶¿¡É¥¥ã¥Ö¥¹¤òÀä»¿¡ÄÍèµ¨ºÆ¡¹Éüµ¢¤Î±½¤â
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ê¸Î¶¿¤Î¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØMind the Game¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ö¥¹¤¬¥È¥ìー¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥óÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¾Þ»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥ìー¥áー¥«ー¤¬¤â¤¦1¿ÍÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¥ªー¥ë¥¹¥¿ーµé¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥Üー¥ë¤òÇ¤¤»¤Æ¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Ï¥ó¥É¥éー¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥Ö¥¹¤Ï¡¢¥À¥ê¥¢¥¹¡¦¥¬ー¥é¥ó¥É¤È¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¤ò°ú¤´¹¤¨¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤«¤é¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥ã¥ê¥¢17Ç¯ÌÜ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ïー¥Ç¥ó¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥óÊ¿¶Ñ25.4ÆÀÅÀ4.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8.1¥¢¥·¥¹¥È1.3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Ï55ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÌ¤¤À¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ö¥¹¤¬¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤È¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êä¶¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥·¥å¥ëー¥Àー¤ä¥ー¥ª¥ó¡¦¥¨¥ê¥¹¤Î»ý¤Ä¶¥Áè¿´¤ä¥Ïー¥É¤Ê¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ö¥¹¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥¥ã¥Ö¥¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2010Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È°ÜÀÒ¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¡£¤µ¤é¤Ë2014Ç¯¤Ë¥¥ã¥Ö¥¹¤ËÉüµ¢¸å¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎNBAÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2018Ç¯¤ËºÆ¤Ó¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤À¤¬¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¥ã¥Ö¥¹¤ØºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥Ûー¥¹¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬Íè¥·ー¥º¥ó¤â¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂçÉý¤Ê¸º³Û·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢99¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥¥ã¥Ö¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤âÉüµ¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Ï¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥¥ã¥Ö¥¹Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤¿¡È¥¥ó¥°¡É¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇNBA¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£