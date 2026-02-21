Æü·Ð225ÀèÊª¡§21ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á290±ß¹â¡¢5Ëü7130±ß
¡¡21Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ290±ß¹â¤Î5Ëü7130±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü6825.7±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï304.30±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1845Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3838¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ33.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ29.52¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57130¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+290¡¡¡¡¡¡ 11845
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57140¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+295¡¡¡¡¡¡264273
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3838¡¡¡¡¡¡¡¡ +33.5¡¡¡¡¡¡ 15224
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34670¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡¡¡1685
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 734¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡1241
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3838¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ33.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ29.52¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57130¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+290¡¡¡¡¡¡ 11845
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57140¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+295¡¡¡¡¡¡264273
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3838¡¡¡¡¡¡¡¡ +33.5¡¡¡¡¡¡ 15224
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34670¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡¡¡1685
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 734¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡1241
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹