EV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¼ÒÄ¹¤¬¼Ç¤¡¡¥Ð¥¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç°úÀÕ¡¢ËüÇî¤â±¿¹Ô
¡¡¾¦ÍÑ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò°ÑÂ÷À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëEV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ï20Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿EV¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢º´Æ£ÍµÇ·¼ÒÄ¹¤¬28ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï3·î1ÆüÉÕ¤Ç³Ñ±Ñ¿®Éû¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡EV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÈÎÇä¤·¤¿317Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢113Âæ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥¹¤ÎÂ»½ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤ËEV¥Ð¥¹85Âæ¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ä²áµî¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÄÉ²Ã¸¡ºº¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡EV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï2019Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢EV¥Ð¥¹¤ò¼«¼£ÂÎ¤ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£