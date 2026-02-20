この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育て専門家が解説、価値観が違う夫との子育て「変えられない相手」とどう向き合うべきか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てch【元中学校教師道山ケイ】」で「【モラハラ夫】子育ての価値観が違いすぎる。離婚は間違いか？」と題した動画を公開。モラハラ気質で子育てに非協力的な夫との価値観の違いに苦しむ母親に対し、「相手は変えられない。自分が変わるしかない」という現実的な向き合い方を提言した。

動画で道山氏は、モラハラ気質の夫が子どもに愛情を示さず、不登校の子どもが通うフリースクールの必要性も理解していない、という相談内容を紹介。この問題に対し、まず「人は変わらない」という大前提を提示し、「説得してこの価値観を変えるのは難しい」と断じた。価値観は個人の生まれ育った環境によって形成されるため、他人が変えることは極めて困難であると説明する。

その上で道山氏は、相手に変わることを期待するのではなく、「唯一できることは自分が変わること」だと主張。「相手に期待せず、自分ができることをやるしかない」と語り、具体的な心構えとして「“ひとり親家庭だと思って”子どもに接する」ことを提案した。愛情を注ぐことやしつけなど、子育ての全てを母親が一人で担う覚悟が重要だと説く。

また、夫と物理的に距離を置くべきかの判断基準にも言及。夫の存在が子どもに暴力や暴言といった「直接的な悪影響」を及ぼしている場合は、別居や離婚も視野に入れるべきだと指摘した。一方で、ただ関わってこないだけであれば、「フリースクール代を出してくれるだけいい」と割り切り、子育てに関与しないが経済的な支えはある存在と捉える考え方も示した。

最後に道山氏は、時間的な制約がある場合は、夫が働いていることを踏まえて母親が仕事を減らすか、家事をロボットや外部サービスに委託することで「子育てに集中する時間を作る」ことを推奨。価値観の違う相手に消耗するのではなく、母親自身が行動を変えることで子どもの未来を守るというメッセージで締めくくった。