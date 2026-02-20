MLB公式がディアスのユニ姿を投稿

ドジャースに新加入したエドウィン・ディアス投手が、スプリングトレーニングのフォトデーに参加した。真新しいユニホーム姿を披露し、MLB公式X（旧ツイッター）が19日（日本時間20日）に画像を公開。日米のファンから様々な反応が寄せられている。

31歳のディアスはメッツに所属していた昨季62試合登板で6勝3敗28セーブ、防御率1.63。オフにFAとなり、12月中旬に3年総額6900万ドル（約107億500万円）でドジャース入りした。マリナーズ時代の2018年にはリーグ最多の57セーブを挙げるなど通算253セーブを記録している。

この日は春季キャンプ恒例のフォトデーを実施。背番号「39」のドジャースのユニホームに袖を通した画像がお披露目された。MLB公式Xはドジャースのユニホームを着用し、ポーズを決めるディアスの写真を投稿。ドジャースファンからは「ベリーナイス」「カッコいい!!」「いい着こなしだ」と好意的な声が上がった。

一方で古巣であるニューヨークのファンにとっては、西海岸の強豪へ移籍した事実を受け入れるのは容易ではないようだ。「吐き気がする」「それ程までオーラを失った人は見たことない「なんて裏切り者だ」「どうでもいいよ」「オーラなくなったな」「マジで気色悪い」「おえっ」など辛辣なコメントも相次いでいた。（Full-Count編集部）