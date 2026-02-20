ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。金メダルはアリサ・リウ（米国）、銀メダルは坂本花織（シスメックス）。競技後のミックスゾーンで中井が仰天するシーンがあり、お茶の間をほっこりとさせた。

強心臓で五輪最終滑走を滑った17歳も驚きを隠せなかった。銅メダルを獲得した競技後、中井は取材エリアで「よろしいですか？」と呼び止められた。日本テレビ系で現地取材する櫻井翔だった。目の前に突然現れた国民的アイドルに「えっ？」と仰天。口をあんぐりとさせ、しばし絶句した。「驚かせるつもりはないんですけど……」という恐縮する櫻井に、きらきらした乙女の表情を向け、取材に対応した。

この模様が日本テレビ系「ZIP!」で紹介されると、X上には「『えっ！なんで！？』みたいに驚いてる中井亜美さんめちゃ可愛かった」「えー！ってびっくりして、キャッキャしてた 17歳の素顔がかわいい」「『えっえっ!?』ってリアクション可愛すぎた」「中井さんが普通のJKっぽくて可愛かった」「表情が芸能人に出会ったそれで笑った」「オリンピックメダリストなのにピュアな17歳してて可愛い」との声が寄せられた。

櫻井に五輪を振り返っての質問を投げかけられ、「今日は緊張がまったくなかったし、いつも通りの自分だった。五輪という舞台を楽しめた」と話した中井だったが、そんな強心臓の17歳も“素”が思わず出てしまうほどの驚きの瞬間だった。



（THE ANSWER編集部）