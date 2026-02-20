この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【HISAKOも納得】自己流は危険！産後の体型戻したいなら●●を始めろ！」と題した動画を公開しました。動画には約1年ぶりに、助産師HISAKOさんの実娘でピラティストレーナーのすずさんが出演。自身の経験を交えながら、産後の体型維持や不調改善には、一般的な骨盤矯正よりも「ピラティス」が効果的であると解説しています。



すずさんは以前、発達支援の仕事をしていましたが、腰を痛めてダンスの道を断念したことをきっかけにピラティストレーナーに転身しました。動画では、ピラティスは元々リハビリから生まれたエクササイズであり、体の機能改善を目的としている点を強調。心身の統一を目指すヨガとは異なり、ピラティスは「体にフォーカスする」ものだと違いを説明します。



特に産後の体は、出産の影響で靭帯が緩んでいる状態です。この時期に自己流でヨガなどを行うと、関節を過剰に伸ばしてしまい、かえって体を痛めるリスクがあるとすずさんは指摘。実際にHISAKOさんも、筋トレによって肩こりが悪化した経験がありましたが、すずさんの指導のもとピラティスを始めたところ、体の使い方が変わり、不調が改善されたと語っています。



ピラティスの目的は、単にポーズをとることではありません。呼吸と連動させて体を機能的に動かし、本来あるべき姿に戻すことです。産後の腰痛や尿漏れ、姿勢の崩れといった不調は、骨盤底筋の緩みなどが原因で起こります。ピラティスは、これらの根本的な原因にアプローチし、自分で自分の体をコントロールする力を養うことができると、すずさんは説明しています。



産後のさまざまな不調に悩む人にとって、自分の体を正しく理解し、根本から改善を目指すピラティスは有効な選択肢の一つと言えそうです。動画では、より詳しい解説や実際のトレーニングの様子も紹介されています。