203cmのクリスト・ランプレクトは、ミニドラではなく43?の「スライバー」を愛用！真似して作った高身長アマのリアルな感想は？
大柄な選手の多いPGAツアーでも、ひときわ大きい203cmの男の1Wインパクトを後ろから見ると、随分とクラブが短く見える。コーンフェリーツアーで昨年平均331.1ydで1位になった、PING契約の昇格組、クリスト・ランプレクトのユニークなクラブについて、同社のプロダクト担当・山崎力氏が教えてくれた。
【画像】超ショートトップで、1Wなのに7I級に球と近い！
昨今“ミニドラ”ことミニドライバーが特に男子ツアーで好まれる中、ランプレクトは全く違う選択をしたという。それが『G430 MAX』ドライバーのロフト12度をスリーウッド（3W）の長さである43インチにした「Thriver（スライバー）」だという。
「彼は身長203cmで、スライバーと呼ぶ『MAX』のロフト12度で、通常の46?よりも3インチも短い43インチで使用しています。ミニドラではなく“ナノドライバー”と呼んだりしているそうなんですけど、コレはいいとこ取りなんですね。短くて操作性もあるけど、慣性モーメントも高いという。 私も真似して作ってみて、今エースドライバーです。もともと振りまわすタイプで暴れがちでしたが『スライバー』が手放せないエースになってしまいました。ただ、スイングウェイトには絶対注意が必要です。C8とかバランスが出なくなってしまうので、重いウェイトに替える必要があります」（山崎氏）
ランプレクトほどではないものの、山崎氏も高身長でドラコンプロの肩書きも持っている。高身長な人は手足が長い分、短いクラブの方が振りやすい人も多く、ランプレクトはこの体格を活かした「超ロングヒッター」で、ボール初速200mph（約89.4m/s）を超えることもあるほど。 下記が今季の1Wスタッツだが、ランが少ないものの長距離をマークしている。高身長で曲がり幅の大きい人は、ミニドラよりも検討する価値アリ!? 【クリスト・ランプレクトの1Wスタッツ】平均飛距離（計測ホール）? 312.7yd（41位）平均飛距離（オールドライブ）? 313.3yd（3位）フェアウェイキープ率? 44.81％（174位）ヘッドスピード? 125.77mph（約56.2m/s）ボールスピード? 187.02mph（約83.6m/s）バックスピン量? 3118rpm（ツアーで2番目に多い）打ち出し角? 6.95度（ツアーで6番目に低い）キャリー距離? 303.9yd（9位）
