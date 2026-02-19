JR東日本が2026年2月19日、交通系ICカード「Suica」のイメージキャラクターで2026年度末での卒業を発表した「Suica のペンギン」に変わる、新たなキャラクター設定のプロセスを明らかにしました。この投稿を見たSNSユーザーは同社公式SNSに対し、多くの反応が。どういった内容なのでしょうか。

【えっ…これがファンが阿鼻叫喚の「ペンギン後継者」に関する投稿です】

同社は、新キャラクター設定のプロセスについて、以下のように発表しています。

「まずは JR 東日本グループ社員から新キャラクターの活躍についての期待を集めます。そして、「Suica Renaissance」のコンセプトを踏まえ、委員会が指名した若手クリエイターの皆さまに、原案イラストの制作を委嘱します。そこから、委員会によって選ばれた3つの候補を2026年夏に公表し、最終的にどのキャラクターがふさわしいか、お客さまに投票いただきます。そして、Suica25周年の記念日である11月18日に新キャラクターを発表。その後、お客さまから愛称を広く公募します」

「Suicaのペンギン」卒業は、かなり大きな話題を呼んでおり、いまだに卒業を惜しむユーザーも多く存在します。この発表を行った公式SNSに対し、SNSでは次のような反響が寄せられています。

・3案の中に現行のペンギンを入れて決戦投票させるべき

・3案出てからの投票、絶対みんなペンギン推しで大混乱になりそうで今から笑えるわ。楽しみ半分、悲しみ半分

・Suicaのペンギン、本当に終わってしまうんだなぁ

・ほんとに嫌すぎて泣いちゃう

・新しいキャラクターに期待してる自分がいる……

・投票が筆記式ならみんなSuicaのペンギンって書きそう

※ ※ ※

なお公式アカウントによると、「Suicaのペンギン」については、「長年にわたるご愛顧に感謝をお伝えするため」、今後「Penguin Years」キャンペーンが展開される予定とのことです。