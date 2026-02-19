京都「太秦映画村」第1期リニューアル全貌を公開 18歳未満NGの夜限定イベント＆多彩な文化体験
【女子旅プレス＝2026/02/19】50周年を迎えた京都市右京区の「太秦映画村」では、施設全体のフルリニューアルを進めており、2026年3月28日（土）に第1期リニューアルオープンを迎える。その第1期の計画全貌が公開された。
リニューアルでは、「江戸時代の京へ、迷い込む」を新たなコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入体験パーク」として生まれ変わる。
数々の映画作品を手掛けた東映京都撮影所の美術スタッフがリアルな江戸時代の町並みを再現するほか、江戸時代の京都を肌で感じられるような演出や体験型コンテンツ、町歩きしながら楽しめる10の食べ歩きスポット、江戸時代の建物の中で行われる文化体験などを展開し、感性を刺激する新しい大人の没入体験パークを目指す。また観光客へのナイトエコノミーの選択肢として、営業時間を21時（予定）までとし、ナイト営業も始める。
新たな看板ライブショーに掲げるのが、村全体を舞台にリアルタイムでドラマが展開する「360°リアルタイムドラマ」だ。ゲストは忍者や武⼠、茶屋娘といった登場人物が、村の⾄るところでリアルな日常を⽣きる風景の中に⾜を踏み入れ、京都の⼀日を気ままに垣間見ながら、時に事件が巻き起こる大きな物語を共に体験していく。
春の演目『花嫁道中桜の宴』では、花嫁道中が行われる春の祝言の⼀日を舞台に、道中を狙う不穏な噂が広まる中、新選組が京の町を駆け巡り、真相に迫っていく。ここならではの世界観に浸る没入体験が待っている。
ナイト営業に伴い、18歳未満入場禁止の2つの大人向けナイトコンテンツも新たに始まる。
夜限定イベント「丁半博打」（R-18）は、威勢の良い声が飛び交う博打場で、心願を賭けて「丁か半か」を張る、江戸の博打の熱気を体感できる。
もうひとつの「大人しか入れない拷問屋敷」（R-18）は、撮影所の美術技術を結集した拷問器具が並ぶ空間。実際に拷問にかけられる体験を通して、江戸時代の取り調べや司法の闇の歴史を学ぶ没入型体験だ。
太秦撮影所の創設を記念した展示「太秦時代劇100年」〜撮影バックストーリー〜では、⻑尾謙杜（なにわ男子）がナビゲーターを務める。実物資料やインタビュー映像を通じ、映画やテレビ番組を含めた時代劇100年の歴史やその舞台裏を掘り下げる。
「京の食」をテーマに、老舗から新進気鋭の名店まで新たな顔ぶれが江戸の風景に加わる。
1716年創業の京菓子司による和カフェ「SASAYAIORI＋太秦映画村」」や、1969年創業のカレーうどん「味味香」、老舗醤油屋の醤油スイーツが楽しめる「澤井醤油with Key Stone」、さらにクラフトビールとスパイス料理の「味隠」など、老舗からモダンな名店まで10店舗が新オープン。食べ歩きから本格御膳まで、京の食文化を堪能できる。
「観る」だけでなく「学ぶ」体験も充実。華道、茶道、能、狂言、お囃子、京舞、三味線といった、専門の先生から直接手ほどきを受けられる本格的な文化体験メニュー（各2,700円）がラインナップ。さらに、SOU・SOUとコラボした和装レンタルや、本格的な時代扮装で新選組隊⼠や花魁姿で村内を練り歩くことも可能だ。
太秦映画村オリジナルグッズは4つのカテゴリで展開。
日本画家・甲斐荘楠音の衣裳・図案の世界観を現代的な感性で落とし込んだ甲斐荘シリーズ、時代劇衣装の伝統文様を現代的に再構築する時代劇シリーズ、アパレルラインUZUUZUシリーズ、和風ポップな小物が揃う昔あそびシリーズと、ここならではのグッズが揃う。
第1期オープン以降は、2027年春に第2期オープン、2028年春に第3期オープンを予定。2028年以降に温浴施設の計画も進められている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：京都市右京区太秦東蜂岡町10番地
営業時間：10:00〜21:00
定休日：火曜日（3月、4月、11月、祝日は火曜日も営業）
ナビダイヤル：0570-064349
アクセス：
・JR「太秦」駅より徒歩5分
・嵐電「太秦広隆寺」駅より徒歩5分、嵐電「撮影所前」駅より徒歩2分
・地下鉄「太秦天神川」駅より徒歩14分
