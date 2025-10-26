アイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜（23歳）が、10月25日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「僕の家、何もなくて」と、メンバーにも引かれたほどのミニマリストだと明かした。長尾はこの日、映画「恋に至る病」の宣伝を兼ねて、山田杏奈（24歳）と共に「買い物の達人」のコーナーに出演。「長尾さんのご自宅の雰囲気は？」と質問を受ける。これに長尾は「僕の家、何もなくて。最近、机を仮設で