½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤­¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤È¶¦¤ËÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡ÈÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ä¤¤¤Ä¤â¡Ä»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤­¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤«