【Amazonセール】フィリップスのチューナーレスTVがセール価格に。55V型、50V型、43V型がラインナップ
【55V型チューナーレステレビ「55PUH7700」】 参考価格：89,800円 セール価格：59,800円 【50V型チューナーレステレビ「50PUH7700」】 参考価格：79,800円 セール価格：53,799円 【43V型チューナーレステレビ「PUH7700」】 参考価格：59,800円 セール価格：39,800円
55V型チューナーレステレビ「55PUH7700」
Amazonにて、Philips（フィリップス）のチューナーレステレビが特別価格で販売されている。
今回、4K UHD解像度に対応したモデルがお買い得価格でラインナップ。応答性を最適化し、FPSやアクションなどのゲームを快適に楽しめる、55V型「55PUH7700」、50V型「50PUH7700」、43V型「PUH7700」が割引価格となっている。セール価格は55V型「55PUH7700」が参考価格から33%オフの59,800円、50V型「50PUH7700」が参考価格から33%オフの53,799円、43V型「PUH7700」が参考価格から33%オフの39,800円。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていること確認のうえ購入いただきたい。【主な特長】 【50V型チューナーレステレビ「50PUH7700」】 【43V型チューナーレステレビ「PUH7700」】