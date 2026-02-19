55V型チューナーレステレビ「55PUH7700」

Amazonにて、Philips（フィリップス）のチューナーレステレビが特別価格で販売されている。

今回、4K UHD解像度に対応したモデルがお買い得価格でラインナップ。応答性を最適化し、FPSやアクションなどのゲームを快適に楽しめる、55V型「55PUH7700」、50V型「50PUH7700」、43V型「PUH7700」が割引価格となっている。セール価格は55V型「55PUH7700」が参考価格から33%オフの59,800円、50V型「50PUH7700」が参考価格から33%オフの53,799円、43V型「PUH7700」が参考価格から33%オフの39,800円。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていること確認のうえ購入いただきたい。

【主な特長】【50V型チューナーレステレビ「50PUH7700」】【43V型チューナーレステレビ「PUH7700」】