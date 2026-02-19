＜俺の家事は完ペキ…？＞家事の事情は聞いていない？「返答がズレている」母から指摘【第9話まんが】
俺（タクヤ）は、妻のエリと2才の息子・カナタを育てている。エリが職場復帰を果たしてから、わが家は大忙しな日々。だから俺は得意な家事を頑張っている。エリも助かっているはずだ。なのにエリは俺が頼んだ少しの家事すらもしないうえ、休日一緒に公園へ行けなどと言う。しまいにはカナタを連れて実家に帰ってしまった。義母は「あなたはカナタの父親よね」なんて意味の分からないことを言ってくる。ひとまず俺も自分の実家に帰ることにした。
久しぶりに実家に帰ると、父さんが少し前から通院していることを聞かされた。俺には知らされていなかった。なんでもエリが仕事復帰して大変な時期だろうから、俺たちには迷惑をかけられないと思って連絡はしなかったらしい。
母の質問に、俺はこう答えた。「ちゃんと家事も仕事もやっているから大丈夫。俺くらい家事をする男も珍しいんじゃない？ エリなんて楽なもんだよ」しかし母は少し戸惑ったような顔をした。「お母さんが聞いているのはそこじゃないの」
今はカナタが小さいから、エリと家事を折半できないのは仕方ない面もあるのかもしれない。けれど俺くらい家事をしてくれる夫に対して、不満を募らせるなんてありえない。ましてや家を出ていくなんて……。それはエリが単にわがままなだけだろう。
ただ母は、俺の返答に対して違和感を抱いたようだった。俺が馬鹿のひとつ覚えみたいに「家事」ばかり言っている？ 家庭のことを聞いてくるから、正直に答えているだけなのに。それがどうしていけないのか、俺にはまったく分からなかった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
