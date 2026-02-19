温泉旅館で「しっとり艶ボディ」に心奪われる… 豊田ルナ、写真集発売を記念して誌面カットを公開！

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 豊田ルナ「ぬくもりを感じる」』好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

温泉旅館で二人きりの時間。しっとり濡れた艶ボディを堪能出来る…。

今回届いた誌面カットでは、フォーマルジャケットを羽織りながら、タイトニットなインナーを着て身体のラインを美しく見せながら、どこかミステリアスな表情を見せるカットで目を引かせる。表紙に写る自らニットをめくる展開は、どの様ないきさつで発生したのか、行末が気になってしまうはず。

豊田ルナ (C)撮影：佐藤裕之／週刊SPA!編集部

温泉旅館が舞台という事もあり、羽織っていた浴衣の帯がほどけてしまい全てが露わとなっている…。夢の様なドッキリ描写かと思わせてくれたが、中にはヌードベージュのチューブトップビキニを着用しており、これで混浴を楽しむという、嬉しい様相が待ち受けていた。湯気が立つ露天風呂では、読者しか見ることが出来ない大胆なポージングを拝むことが出来る…！

ぬくもりを感じる描写を写し出していきながらも、豊田ルナのカリスマ級の美貌と表現力によって、火傷しそうなトキメキを感じ取れる作品に仕上がっている。

【プロフィール】

豊田ルナ

2002年、埼玉県生まれ

「ミスマガジン2019」グランプリに輝き、各誌でグラビアを飾るほか2021年、「ウルトラマントリガー」（テレビ東京系）のヒロイン役で一躍俳優としても脚光を浴びる。2024年にはアイドルグループ、AND CaaaLLを結成。

最新情報はX（@Runa_Toyoda0717）で発信中！