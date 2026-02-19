中村倫也が主演を務める映画『君のクイズ』が、5月15日より全国公開されることが決定。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が公開された。

本作は、『ゲームの王国』『地図と拳』で知られる直木賞作家・小川哲が2022年に発表し、第76回日本推理作家協会賞を受賞、2023年本屋大賞にもノミネートされた同名ミステリー小説の実写映画。賞金1000万円を賭けたクイズ番組の決勝戦で起きた「問題が一文字も読まれずに正解する」という不可解な事態＝“0文字解答”の真相を解き明かす知的エンターテインメントとなっている。監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平。

豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”として、クイズ番組“Q-1 グランプリ”の優勝候補と目されていた主人公・三島玲央を演じるのは、ドラマ、映画、舞台などで幅広く活動する中村。豊富な知識と論理的思考を持ち、クイズ番組「Q-1グランプリ」の優勝候補と目されていたが、対戦相手の不可解な正解に翻弄され、真実を追い求めることになる。

三島と対峙する天才クイズプレイヤー・本庄絆を演じるのは神木隆之介。“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれ、決勝戦の最終問題でまさかの“0文字解答”をやってのける謎多き人物。そして、番組を盛り上げるためには手段を選ばない総合演出家・坂田泰彦役にはムロツヨシが決定。“テレビ界が生んだ怪物”として、観る者をさらに惑わせる存在となる。

映画『君のクイズ』特報 公開された特報映像は、「Q-1グランプリ」決勝戦の緊迫した様子から始まる。優勝に王手をかけた三島（中村倫也）と本庄（神木隆之介）。しかし、本庄が問題を一文字も聞かずにボタンを押し、正解を言い当ててしまう。騒然とする会場と、番組の裏で不敵に笑う坂田（ムロツヨシ）。「やらせ？不正？それとも魔法？」というテロップとともに、クイズの枠を超えたミステリーの開幕を告げる内容となっている。

あわせて公開されたティザービジュアルは、三島、本庄、坂田の3人の顔が大きく配置され、「クイズ番組の優勝者は、なぜ問題を1文字も聞かずに正解できたのか？」という“問い”が投げかけられたデザインとなっている。

コメント中村倫也（三島玲央役）無数にある選択肢の中から、たった一つの解答を導き出す。 テレビで見るクイズプレイヤー達の魔法のような早押しの裏には、それを可能にする膨大な知識、経験、戦略、技術というロジカルな理由があることを初めて知りました。しかし本作は、対戦相手の本庄による、問題文が一文字も読まれていないのに正解し優勝する「0文字解答」から始まります。およそクイズの常識にも理屈にも合わないミステリー。ヤラセとしか思えないこの無理難題に、クイズに人生を捧げた男、三島玲央は挑みます。 果たして謎は解けるのか。なぜ三島はクイズに人生を「捧げた」のか。そしてなぜ本庄はリスクを冒して0文字解答をしたのか。 この映画が終わるころ、超人的なクイズオタクの彼らの思考と、日常の端々で無数にある選択を繰り返す私たちの人生は、きっと交錯するはず。吉野監督の圧倒的な映像表現に飲み込まれながら、楽しんでいただけたら嬉しいです。

神木隆之介（本庄絆役）初めて台本を読ませていただいた時、なんだこのかっこいい物語は！と、すごくドキドキしたのを覚えています。 僕が演じた本庄という人物は天才クイズプレイヤーという設定なのですが、その肩書をどう物語の中で外していくかという作業を、吉野監督とも相談しながらできてとても楽しかったです。 いつも僕らがお茶の間で見ているクイズ番組のクイズプレイヤーの方は本当にすごいなと思ってみていました。なぜあんなに早く答えられるのかと。ただ、そこにはそれぞれ人生を背負って解答者として立っている熱い人間ストーリーがあるんだなと、この映画、そして本庄という役を通して知る事ができました。 ぜひ皆様に、クイズとは人生そのものという熱いものを受け取っていただけたら嬉しいなと思っています。 あと、中村さんもムロさんもめちゃくちゃかっこいいので、そこもぜひ注目して欲しいです！

ムロツヨシ（坂田泰彦役）エンタメとしてクイズ番組をつくるのか？真剣勝負だからクイズ番組は面白いのか？ この問いに答えを探り作る役を演じさせてもらいました。 この作品の台本を読んでから、私はクイズ番組を観る目が変わり、その度にこの映画に参加できることに感謝しております。 クイズがあるからこの映画が生まれた。 クイズをつくる皆さま、クイズに挑む皆さま、クイズが好きな皆さま、 どうかこの映画を楽しみに待っていただけたら幸いです。 個人的な話で恐縮ですが、2人の役者それぞれ、何年かぶりの共演、さらに一対一で向き合えるシーンを演じることができた時間は何か何でしょう？「くるもの」がありました。「くるもの」とは何でしょう？ 映画を観てもらいお答えしたい。（文＝リアルサウンド編集部）