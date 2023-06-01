NTTドコモが、女優・加藤あいと杏花が出演する新テレビCM「ドコモダケふたたび」篇を、2月20日より順次公開する。

本CMは、2000年代初頭に放映され、多くの視聴者に親しまれた、ドコモダケ×加藤あいのCMの世界観を再現した“リバイバルCM”として制作。

記者役の加藤が、NTTドコモの新キャラクター発表会に参加し、ドコモダケとの出会いを果たした2005年放送の「新キャラ登場」篇と同じ制作陣・構成で、令和に復活を遂げる。

なお、約20年ぶりにドコモダケと再会を果たす加藤に加え、今回の「ドコモダケふたたび」篇には、後輩記者役として新たに杏花が出演している。

＜撮影エピソード＞

加藤は、制作陣の指示にも即座に対応し、久しぶりのCM出演とは思えないスムーズな演技を披露。加藤と杏花のセリフのテンポも最初から息がぴったりで、リハーサル段階から自然な掛け合いが生まれていたそう。

また、加藤は「ドコモダケと久しぶりに会って嬉しくて、思わず『ドコモダケ！』と言ってほしい」という演出のオーダーに対してもすぐに順応。まるで本当に再会を喜んでいるかのような自然な笑顔を見せたとか。

なお、当時CMを見ていた視聴者に対して、加藤は、「懐かしい気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいですし、私自身も、いまは親という立場になったからこそ、その視点で今回の撮影に向き合いました」とコメント。

一方の杏花は、「同じ役柄ではありますが、20年前から積み重ねてこられた時間がある中で、その背中を追いかける立場を演じさせていただいたことが、本当に光栄でした」と、加藤との共演を喜んだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）