玉野市の造船所で建造が進められていた海上保安庁の新たな大型巡視船の命名・進水式が行われました。

【写真を見る】海上保安庁の新たな大型巡視船の命名・進水式「3500トン、総工費約166億円」尖閣諸島周辺の領海警備などにあたる【岡山】

「つけられた名前は『するが』」

建造を行った玉野市の三菱重工マリタイムシステムズで式典が行われました。



するがは全長120メートル、幅は14メートル。3500トンの大型船で、総工費は約166億円です。



玉野工場で建造された3500トン型の巡視船はこれで7隻目だということです。

地元の子どもたちも進水式に参加

式典には、関係者30人のほか、地元の小学生も招かれ、新たな船出を見守りました。



（小学1年生）

「この船は日本一いい船だなと思います。」



父親が建造に携わったという子どももー



（小学1年生の双子）

「シンプルに青と赤と白みたいなのがいい。」「頑張って作ってここまで来たんだなと。」「いろいろな国から日本を守ってほしいです。」

（小寺真生記者）

「およそ3500トンの船が、日本の海を守る使命を乗せて、ゆっくりと海へ浮かんでいきます。」

半島や湾などにちなんで名づけられることが多い、海上保安庁の巡視船。「するが」は、静岡県の駿河湾に由来しています。



今後は船体などの工事を実施した後、来年度中に海上保安庁に引き渡される予定です。



「するが」の使命は、尖閣諸島周辺の領海警備。そして海上犯罪の取締や海難救助にあたるということです。