本日2026年2月18日は、アルミニウム合金ケース×丸いディスプレイ形状を採用しデザイン性を研ぎ澄ませた、CMF by Nothing（シーエムエフ・バイ・ナッシング）のスマートウォッチ「Watch Pro 2」がお得に登場しています。

「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ / 1"32 AMOLEDディスプレイ / 11日間のバッテリーライフ / Bluetooth通話付き/内蔵マルチシステムGPS/ジェスチャー制御/機能リューズ/直感的なナビゲーション 睡眠検出 活動量計/インテリジェント・モーション・アルゴリズム（ダークグレー)

丸型デザイン採用。アルミ合金ケースで質感もアップした、CMF by Nothing「Watch Pro 2」が11％オフとお買い得！

アルミニウム合金ケース×新しい丸型デザインで完成度を高めたスマートウォッチが狙い目に。5つの衛星測位システム対応でGPS精度も強化されたCMF by Nothingの「Watch Pro 2」が11％オフとお買い得です。

本製品は、従来モデルからデザインを刷新。洗練されたアルミニウム合金ケースを採用し、質感と耐久性を両立しています。さらに、新しい丸型形状へと進化したことで、よりクラシックで自然な腕時計らしい佇まいに。

ディスプレイには1.32 インチAMOLEDを搭載し、視認性も良好です。デザイン性と実用性を両立し、日常使いからビジネスシーンまで違和感なくなじみます。

5衛星測位でアクティビティを正確に記録

機能面では、5つの衛星測位システム（GPS）に対応し、位置情報の精度を強化。ランニング、サイクリング、ウォーキング、ハイキングなどのアクティビティをより正確にトラッキングできます。

さらに、最大11日間のバッテリーライフを実現しているため、頻繁な充電に追われにくいのも嬉しいポイント。Bluetooth通話にも対応し、スマートウォッチとしての利便性もしっかり備えており、デザインだけでなく、中身も着実にアップデートされているのも◎です。

アルミ合金の丸型ケースと5衛星測位対応の高精度GPSで完成度を高めた「Watch Pro 2」。最大11日間駆動のバッテリーも備え、デザインと機能を両立した注目モデルです。

なお、上記の表示価格は2026年2月18日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

