「ステーキのあさくま」の大阪市内初出店となる「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」（大阪市北区、ハービスPLAZA地下2階）が2月20日、オープンする。17日にメディア内覧会が行われた。運営はあさくま（愛知県名古屋市）。



東海・関東エリアを中心に全国68店舗を展開する「ステーキのあさくま」は、名物ステーキやハンバーグ、45品目が食べ放題のサラダバーを提供するステーキレストラン。サラダバーではサラダや総菜、フルーツのほか、人気のコーンスープ、牛すじカレー、ワッフル、たい焼きなども用意する。



西梅田ハービスプラザ店は初の都市型店舗。あさくまの廣田陽一社長は「これまで郊外型の店舗を展開してきたが、より多くの人に『あさくま』を知ってもらえるよう、都市部への展開を検討していた。西梅田への出店は、『あさくま』が表現したい『ちょっとぜいたくな時に利用していただくレストラン』というコンセプトを体現できる場所だと考えた。ランチ利用のほか、親子3代で集まる特別な日を祝う場としても使ってほしい」と話す。



営業時間は11時～22時30分。ランチメニューは平日15時まで。店舗面積は75.66坪で、席数は22卓84席。

