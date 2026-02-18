玄関の正面はNG！？鏡自体は積極的に置いてほしいアイテムだが、運気が上がる効果的な設置場所とは？【ヤバい風水】

玄関に入って左側に鏡をセットが吉

ヤバい！玄関を入って正面に鏡がある【ヤバい風水】

玄関を入って目の前に全身を映す鏡を置くのは風水的にはNG！ なぜなら、正面の鏡は悪い気（邪気）だけでなく良い気「旺気（おうき）」も跳ね返してしまうからです。ただ、鏡自体はどんな方角の玄関でも積極的に置いてほしいアイテムです。上手に活用するポイントは、玄関を入って左側に鏡を置くこと。玄関を入ったときに人が映らないような角度で設置するようにしましょう。風水アイテムの中でも有名な「八卦鏡（はっけきょう）」を置くのもよいです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。