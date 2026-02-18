ひと昔前は“風味が薄い”などの声もあった「カフェインレス飲料」ですが、“味を守る進化”を遂げ人気が広がっています。

【写真を見る】広がる「カフェインレス」人気…エナジードリンクもゼロカフェインで“お酒飲みすぎ防止”【THE TIME,】

「一時完売するほど人気」

調査会社インテージによると、カフェインレスコーヒーの市場は年々拡大し、2025年の販売金額は60億円超と2019年の約2倍に。

都内のスーパー『いなげや 金町店』（葛飾区）では、コーヒーだけでなく、紅茶や緑茶のティーバッグなど22種類のカフェインレス商品が並びます。※取扱い商品は、店舗・時間帯により異なります

『スターバックス』でもコーヒーをはじめとしたラテやカフェモカなど、エスプレッソを使用した飲料は全てカフェインレスに変更OK。

他にも『タリーズコーヒー』や『星乃珈琲店』といった大手コーヒーチェーンはもちろん、『ジョナサン』『ミスタードーナツ』『モスバーガー』などでもカフェインレスが選べるようになっています。

また、2025年に話題になったのは、希釈タイプの「カフェインレス カフェオレベース 無糖」（無印良品/500ml・590円）。4月の販売開始以降、オンライン・店舗ともに一時完売するほど人気だといいます。

THE TIME,マーケティング部 植 万由香部員：

「とても爽やかな味。適度な苦味でコーヒーが苦手な人でもミルクと一緒にコーヒーのコクと香りを楽しめる」

製造技術の進化で美味しさUP

カフェインレス飲料人気の背景には“製造技術の進歩”があると話すのは、『全日本コーヒー協会』の鈴木修平さん。それにより「品質がとても向上している」といいます。

街の人に聞いてみてもー

「昔のものに比べたら美味しくなったかなと思う」（30代女性）

「カフェイン入りと比べてもなんら変わりはない」（50代女性）

そもそも【カフェイン】とは、コーヒー豆や茶葉などに含まれている“覚醒・利尿作用を持つ成分”。かつてのカフェインレス飲料は、水につけてカフェインを抜くという方法をとっていましたが…

『全日本コーヒー協会』副会長・鈴木修平さん：

「その際に風味・酸味・苦味といった“コーヒー本来の持つ美味しさ”も全て抜けてしまっていた」

そこで、新たに考案されたのが「あらかじめ美味しさの成分で満たした特別な液体につける」方法。美味しさの成分が外に逃げにくく、カフェインだけを取り除けるようになったのです。

「すごく濃厚」専門店も登場

2025年11月オープンしたのは、“デカフェラテ”の専門店『DECAF TOKYO』（東京・八王子市）。人気No.1は「DECAF DIVA LATTE」（660円）です。

「週に2〜3回来ている。今まで飲んできたカフェラテの中で一番美味しい」（40代女性）

「すごく濃厚で他の店よりもこっちの味を求めて来ちゃう」（30代女性）

もともとは、カフェラテの専門店だったとのことですがー

オーナー＆バリスタ・Yutakaさん：

「デカフェの方が圧倒的に人気が出たので、いっそのことデカフェラテ専門店にしようと」

試飲もOK！ノンカフェインティー

フルーツのフレーバーなど50種類以上の“ノンカフェインティー”を販売しているのは、『H&F BELX』（全国に20店舗以上展開）

「カフェインとか夜は気にする。フルーティーなものが飲めるので美容にもいいかなと」（40代女性）

「出産祝いをもらったのでお返しに。相手も妊婦なのでノンカフェインのお茶を」（30代男性）

試飲も可能で、常時30種類ほどが用意されているといいます。

植部員：プレミアムルイボスティー ピスタチオ（2g×20包・995円）を試飲

「すごく香ばしい香り。一気にピスタチオの香りが鼻に抜けて、しっかりとコクのある紅茶」

BARの“お酒”もカフェインレス

カフェインレスの波は、ユンケル®、リポビタン、アリナミン®といった「栄養ドリンク」にも。

『トモズ 池尻大橋店』医薬品登録販売者・柳田 海さん：

「風邪の時など睡眠をしっかりとりたいときの栄養補給にオススメ。年々ノンカフェインの栄養ドリンクが増えている」

さらに、東京・渋谷にある『CÉ LA VI RESTAURANT ＆ SKY BAR』では、「ウォッカのモンスター割」などで使う割材のエナジードリンクがゼロカフェイン。

『アサヒビール』HV&IB部・高橋 寛副部長：

「『モンスターエナジー缶250ml業務用』は、飲食店でお酒と割る事を前提に作った商品。カフェインを多く含む飲み物とお酒の同時摂取は、“酔いを感じにくくさせる”可能性があると言われている」

そこで、“お酒の飲み過ぎを防ぐ”ために、カフェインゼロのエナジードリンクを販売しているとのこと。

進化を遂げる「カフェインレス」の波が、どんどん広がっています。

（THE TIME,2026年2月13日放送より）