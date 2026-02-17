新シーズン「卒業編2026」がスタート！継続メンバーのさわが、黒髪に戻して巻き髪ロングヘアの“新しい私”で登場し、スタジオも男子メンバーも騒然、SNSでも絶賛の声があがった。

【映像】美しくイメチェンしたJK・さわ（以前の姿も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。16日は卒業編2026第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

黒髪ふんわり巻き髪でイメチェン登場したさわに、スタジオも驚き

新シーズン「卒業編2026」に参加するメンバーたちの顔合わせ場所は、学校の教室。女子の継続メンバー2人目は、ダッフルコートに細い赤リボンの制服姿で登場したさわ。ふんわりと巻いたヘアスタイルで現れると、スタジオからは歓声が上がり、井上も思わず「かわいなったな！」と感嘆の声をあげる。

さわは、「絶対彼氏欲しいので、今回成立して笑顔で日本に帰るために継続しました」と宣言すると、はるが「いちばん継続来て欲しかったです」と前のめり。さわは「え、うち？！聞き間違いじゃないよね？」と「チュンチョン編」での聞き間違い事件を思い出させ、その場を和ませつつ、「私も話したいと思ってます、また」とはにかむと、新規メンバーのときが「ちょっとイチャイチャしてるやん」とツッコむ場面も。

そしてさわは「みんな髪の毛に触れて欲しいな」とアピール。他のメンバーたちが「ね、変わったよね」とざわつくなか、さわは「待ってたんだけどちょっと！」とおどけたうえ、はるの方を向いて「いちばん言って欲しいんだけど！」と可愛らしくおねだりしていた。

「長くして茶色にしました！新しい私って感じで」とイメチェンを全力アピールし、称賛の声に満足そうだったさわは、第一印象で気になった人について、「はるくんとけいすけくんです」と回答。けいすけについて、「かっこいいなって思いました」と好印象であったことを明かし、前回の旅でも一緒だったはるについては、「最後応援するみたいな感じで終わっちゃったから、恋愛としてまた話してみたい」と今の気持ちを語った。

このさわのイメチェンに「かわいぃぃぃぃ」「顔よ」「美人〜！」「垢抜けてるって」「本当めっちゃ可愛くなってる！」「これは美人だ」などの声が上がっていた。またさわは自身のXにて「メイク変えた」というコメントと共に最近の写真を投稿、この投稿が「可愛すぎる」とSNSで大きな反響を呼んでいた。

さわ、はるのアプローチに「じゃあ告白したいって思わせて」

1日目の午前、二階建てバスでドバイ市内を観光することに。席決めのシーンで真っ先にはるがさわを誘い、隣同士で着席。前回の旅では互いに別の相手を想い、応援し合う関係性だった2人だが、今回はるは「放送見たりして考えて、一緒に話してて楽しくて、すごい可愛いなって思ったから誘いました」と率直な想いを告白した。

さらに、さわに第一印象を聞かれたはるは「俺、第一印象1人」「来て欲しい人も1人」とさわだけが気になっていることを示唆。

続けてはるが「結構俺の中で決まってて。今回の告白女子からだから、男子から行けるかわかんないけど」と真剣な表情を見せると、さわは「じゃあ告白したいって思わせて」と可愛く一言。はるは「はい！頑張ります」と応じ、スタジオからはさわの小悪魔風の返しに称賛の声が上がっていた。

「気になる人に入る可能性ありますか？」さわ＆はるとの恋の進捗に期待

その後、バス内で席替えがおこなわれ、今度ははるとの隣に座ったさわ。さわは「最初に集まったとき、（継続で）来て欲しいって言ってたの」と切り出すと、「今まではチャラそうな人が好きだったの、見た目とかね。でも（放送を見ていて）話してて楽しいって思ってる人と話してる方が、めっちゃ笑顔に自分映ってるなって思って」「話してて楽しいって考えたら、はるとかなって」と自身の恋愛観の変化について打ち明けた。

さらに、さわが「うちはめっちゃ楽しいよ話してて」と伝えると、はるとも「俺もそれ思ったことある」「さわめっちゃおもろいよな〜って」と共感。

そんなはるとに、さわが「（気になる人に）入る可能性はありますか？」とドキドキしながら尋ねると、はるとは「さわ？ありますよ〜」「まだわかんない俺も」と含みを持たせつつ笑顔で回答。また、第一印象で気になった人について「今のところ、ねねちゃんと、さわちゃん。話して楽しいなって思ったから、これからもっと話したいと思った」と可能性をもたせた。

そしてさわは2ショットを終え、はるとについて「1番素で話せてるっていうか…いつもの感じで話せてる」と語り、はるとはるとの間で揺れていた。