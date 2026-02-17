23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第6話が2月17日に放送される。

【写真】南良が手に持っているのは…

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、2月17日放送回のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

「あの時、僕は見てたんだ。淳一が拳銃で人を撃ったこと」――。



このたび発生した殺人事件で、兄を射殺したと自供して留置された同級生・佐久間直人（渡辺大知）から、《ずっと隠してきた23年前の秘密》を告白された飛奈淳一（竹内涼真）。



（『再会 Silent Truth』／(c)テレビ朝日）

直人はこの事実を他の誰にも口外しないと告げる。

しかし、自らの罪にふたたび直面することになった淳一の心は、激しい動揺と葛藤の波にのまれていく。

新たな人物を任意同行

一方、拳銃は兄が森で拾ったものだという直人の供述をはじめ、今なお数々の疑問を拭えない刑事・南良理香子（江口のりこ）は、新たな人物に任意同行を要請。

そんな中、ついに《封印されていた真実》が明らかになる…！

解明の鍵を握るのは、今回の事件でも使用された《23年前に紛失した殉職警察官の拳銃》――。

そう確信する南良は、淳一と直人、そして岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）を招集し、23年前に彼らが遺体を発見した森の中へ。

幾重もの秘密と嘘で覆い隠された記憶の断片を精密にひも解きながら、当時の状況を改めて検証し始める――。