Photo: ÁÈ¶¶¿®ÂÀÏ¯

ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍÆÎÌ¤¬Âç¤­¤¯¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£ÄÌ¶Ð¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

machi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖMYSCIE ¼¡À¤Âå¥¿¥Õ¥È¡¼¥È¡×¤Ï¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¤¬´Æ½¤¤·¡¢·úÃÛÊª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¡¼¥È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾åÉÊ¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£

¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç°ÂÄê´¶¤¢¤ëÎ©¤Á»Ñ

¡ÖMYSCIE ¼¡À¤Âå¥¿¥Õ¥È¡¼¥È¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼«Î©¤¹¤ë¤³¤È¡£

°ìÈÌÅª¤Ê¼«Î©·¿¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÏÁÇºà¤Î¹Å¤µ¤À¤±¤ÇÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤Ï·úÃÛÀß·×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼«Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¡£

¼ÂºÝ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¼ê¿¨¤ê¼«ÂÎ¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ã¤È¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Î©¤·¤Þ¤¹¡£

ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÄìÉÆ¤¬¤¢¤ê¡¢±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¾²ÃÖ¤­¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤¿PC¤¬¥Ñ¥¿¥ê¤È·¹¤±¤ÐÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·À°¤¨¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÃÖ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¯¥·¥ã¥Ã¤È¤Ø¤¿¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢°ÜÆ°¤ä²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

16¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤¬¥é¥¯¥é¥¯½Ð¤·Æþ¤ì

¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£

¥á¥¤¥ó¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï16¥¤¥ó¥Á¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤¬Æþ¤ë¤Û¤É¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¡£É®¼Ô¤Ï13¥¤¥ó¥Á¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²£¸þ¤­¤Ë¤·¤Æ¤âº¸±¦¤ËÄø¤è¤¤Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

É¨¤Ë¾è¤»¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤µ¡ý
Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤­¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Îºî¶È¤ä¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎµÞ¤ÊPCÁàºî¤Ç¤â¥â¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ËèÆü»È¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£

ÂçÍÆÎÌ¤À¤±¤É¾®Êª¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤

ÂçÍÆÎÌ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï²¿¤Ç¤âÆþ¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¾®Êª¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢6¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç²ÙÊª¤ò¥¬¥µ¥´¥½Ãµ¤¹¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

³«¸ýÉô¤ÎÂç¤­¤¤¼ýÇ¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤­¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î2¤Ä¡£

¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼Â¦¤Ë¤ÏPC¤ä½ñÎà¤Ê¤É¤ò¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂ¦¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¥¹¥Þ¥Û¤äºâÉÛ¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¡£

¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç³«ÊÄ¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Í¥½¨¡£

¸ý¤¬Âç¤­¤¯³«¤¯¤Î¤Ç»ëÇ§À­¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È²ÙÊª¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Ë¤è¤ê¡¢³«¸ýÉô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¤ë¡£²ÙÊª¤òÊü¤ê¹þ¤á¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä¹¤¤»ý¤Á¼ê¡ß·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¤

Ùû¿å¡¦ÂÑ¿åÀ­Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ±«¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤âOK
ÁÇºà¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¹çÀ®Èé³×¡£ÉÊ¤Î¤¢¤ë½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤µ¤ÏÌó620g¤È·ÚÎÌ¡£16¥¤¥ó¥Á¤ÎPC¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê·Ú¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤Þ¤¿¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÌÌ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢28cm¤È»ý¤Á¼ê¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¡£¸ü¼ê¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤âµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥é¥¯¤Ë¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤è¤ê¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡£

¾åÉÊ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¡ÖMYSCIE ¼¡À¤Âå¥¿¥Õ¥È¡¼¥È¡×¡£º£¤Ê¤éÄ¶Áá³ä¤Ç7,000±ßÂæ¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï²¼µ­¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

